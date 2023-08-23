ارتفاع الطلب وانفرجة سلاسل التوريد يدفعان نمو مبيعات النقل الثقيل فى المملكة المتحدة %17.1 بالنصف الأول

ساعد ارتفاع الطلب وتخفيف تحديات سلاسل التوريد على نمو مبيعات مركبات النقل الثقيل فى المملكة المتحدة خلال النصف الأول من عام 2023 لتصل إلى 22.7 ألف وحدة، بنسبة نمو %17.1 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتتجاوز هذه الأرقام المستويات السابقة على وباء كورونا والتى بلغت 20.5 ألف وحدة خلال النصف الأول من سنة 2018 وفق رابطة تجار ومصنعى السيارات بالمملكة المتحدة.

وزادت حصة المركبات الكهربائية والهيدروجينية ذات الجهد العالى إلى %0.4 من السوق ارتفاعًا من %0.3 فى الربع الأول من هذا العام.

وازدهرت مبيعات مركبات النقل الثقيل فى المملكة المتحدة بنسبة %17.2 إلى 11.2 ألف وحدة فى الربع الثانى من عام 2023، وهو الربع الخامس على التوالى من النمو.

كان النمو مدفوعًا بشكل أساسى بزيادة الطلب فى غالبية قطاعات الشاحنات، فعلى سبيل المثال سجلت الشاحنات المفصلية ارتفاعًا بنسبة %23.3 لتصل إلى 5.1 ألف وحدة، فى حين ارتفعت أرقام الجرارات بنسبة %23.7 لتصل إلى 5 آلاف وحدة، بحصة سوقية تبلغ %45.2 لتكون أكثر الأنواع مبيعًا.

ونمت تسجيلات الشاحنات الصغيرة بنسبة %14.2 لتصل إلى 1153 وحدة، وكانت الشاحنات القلابة الفئة الوحيدة (ضمن أعلى 5 فئات) التى سجلت انخفاضًا، مع تراجع المبيعات بنسبة %12.5.

وسجلت إنجلترا ارتفاعًا فى مبيعات شاحنات النقل الثقيل بنسبة %17.3 خلال النصف الأول من العام الجارى لتستحوذ على %86.6 من الأرقام الإجمالية المسجلة فى المملكة المتحدة بعد بيع 19.7 ألف وحدة بدلًا من 16.8 ألف.

وخلال الربع الثانى فقط، بلغت مبيعات شاحنات النقل الثقيل فى إنجلترا 9.7 ألف بدلًا من 8.2 ألف وحدة بنسبة نمو قاربت %17.3 مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.

كما ارتفع الطلب فى إسكتلندا وأيرلندا الشمالية، بنسبة %34.9 و%5 على التوالى خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما انخفضت عمليات التسليم فى ويلز بنسبة %7.5 بعد فترة مزدهرة تم خلالها تجديد الأسطول فى الربع الأول من هذا العام.

ومناطقيًا، استحوذ المشغلون فى جنوب شرق إنجلترا على معظم الشاحنات الجديدة بواقع %20.6 من الإجمالى تليها الأساطيل الموجودة فى الشمال الغربى بنسبة %13.5.

ويجب أن يتسارع استيعاب المركبات صفرية الانبعاثات بشكل أكبر، إذ من المقرر التوقف عن بيع السيارات التى تقل حولتها عن 26 طنًا من الطرازات التقليدية فى عام 2035 – وهو نفس تاريخ حظر فئات الوقود التقليدى من السيارات السيارات الملاكى والشاحنات الصغيرة.

ويتطلب ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير البنية التحتية المخصصة للشحن العام وإعادة التزود بالهيدروجين وهى غائبة حاليًا على طرق المملكة المتحدة إلى جانب دعم تركيب البنية التحتية التى تتناسب مع طموحات بريطانيا الصفرية.

قال مايك هاوز، الرئيس التنفيذى لرابطة تجار ومصنعى السيارات فى المملكة المتحدة: إن تجديد أسطول الشاحنات الثقيلة ازدهر خلال الربع الثانى من 2023، متجاوزًا أخيرًا مستويات ما قبل الوباء بعد خمسة أرباع متتالية من النمو.

وأضاف أن تزايد الثقة فى الاستثمار بالأسطول يترجم أيضًا إلى طلب جديد على شاحنات خالية من الانبعاثات، “وهو الطلب الذى يجب أن ينمو بشكل أسرع إذا أردنا تحقيق الأهداف الخضراء للمملكة المتحدة، ومع ذلك، فإن تسريع هذا الانتقال يتطلب بنية تحتية مخصصة لشحن المركبات الثقيلة وإعادة تزويدها بالوقود وحوافز لتشجيع شرائها” موضحًا أن القيام بذلك يمكن أن يساعد بريطانيا فى أن تصبح أول قطاع شاحنات منزوع الكربون فى العالم.