ارتفاع الطلب على كيماويات آسيا وراء زيادة عبورها فى قناة السويس

❏ تراجع حركة الغاز بالقناة خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة %4 نادية صابر سجلت حركة نقل «الكيماويات» بمرفق قناة السويس خلال الـ 6 أشهر الماضية زيادة بلغت %1.3 مقارنة بنفس الفترة العام الماضى. وأكدت تقارير ملاحية صادرة من هيئة قناة السويس أن إجمالى الحمولات العابرة بالقناة بلغت

❏ تراجع حركة الغاز بالقناة خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة %4

نادية صابر

سجلت حركة نقل «الكيماويات» بمرفق قناة السويس خلال الـ 6 أشهر الماضية زيادة بلغت %1.3 مقارنة بنفس الفترة العام الماضى.

وأكدت تقارير ملاحية صادرة من هيئة قناة السويس أن إجمالى الحمولات العابرة بالقناة بلغت 9 ملايين و869 ألف طن خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى، مقارنة بمثيلتها العام الماضى التى سجلت عبور 9 ملايين و742 ألف طن.

وأوضحت أن حجم نقل الكيماويات من الجنوب شكل زيادة كبيرة مقارنة بالبضاعة المنقولة من شمال القناة، إذ عبرت نحو 6 ملايين و218 ألف طن، مقابل 3 ملايين و651 ألف طن بشمال القناة.

ولفتت التقارير إلى أن منطقة الجنوب تضم مناطق البحر الأحمر والخليج العربى وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى وأستراليا، بينما مناطق الشمال تضم شرق وجنوب البحر المتوسط، وشمال البحر المتوسط وغربه، والبحر الأسود وشمال وغرب أوروبا وبحر البلطيق وأمريكا.

وأكدت مصادر أن قطاع البتروکیماویات شهد نمو بلغ %8٫3 فى العالم، بسبب نمو الصادرات فى الولايات المتحدة وارتفاع الطلب فى قطاعى البتروکیماویات والقطاعات المنزلية فى آسیا، لاسيما فى الصين والهند.

وتوقع تقرير اقتصادى لمكتب استشارات النقل البحرى العالمى «drewry» أن تشهد تجارة الأسطول البحرى من الكيماويات نمو فى الطلب بالطن %2.9 فى عام 2017، وسيتم توسيع الأسطول التجارى فى المواد الكيميائية بنسبة %9.5 بنهاية هذا العام، يلاحظ فى السنوات الأخيرة.

ووفقا لتقارير قناة السويس سجلت حركة نقل الغاز تراجعًا خلال الـ6 أشهر الأخيرة بنسبة %4، حيث عبرت 285 سفينة مقابل عبور 298 سفينة فى النصف الأول من عام 2016.

وسجلت الحمولات العابرة خلال تلك الفترة عبور 42.7 مليون طن بتراجع بلغت نسبته %1.8 مقابل عبور 43.5 مليون طن فى نفس الفترة العام الماضى.

وقد شهدت حركة الغاز فى القناة تراجعا فى شهرى يناير وفبراير، وبدأت تستعيد عافيتها بدءا من مارس الماضى.

وأكد تقرير «أونكتاد» أن تجارة الغاز الطبيعى المسالة العالمية المنقولة بحرا تشكل نحو ثلث تجارة الغاز الطبيعى فى العالم، وبلغ إجمالى حجم المنقول 338.3 مليار متر مكعب.

وذكر التقرير وجود نمو فى صادرات الغاز فى مناطق رئيسية أهمها أستراليا، وإندونيسيا، وماليزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وقطر بجانب زيادة الطلب على الواردات فى أوروبا وغربى آسيا ساعد جزئيا على انخفاض حجم الغاز الطبيعى السائل فى البلدان الرئيسية المستوردة مثل اليابان أكبر مستورد، إذ خفضت وارداتها ربما بسبب الشتاء المعتدل، وانخفاض أسعار الفحم، واستئناف عمل مفاعلين نوويين فى عام 2015، بجانب كوريا ثانى أكبر مستورد، والتى خفضت وارداتها بنسبة %15.

وانخفضت واردات الصين بنسبة %3.3 بسبب التباطؤ الاقتصادى، واعتدال الشتاء، وزيادة إنتاج الغاز المحلى للبلد.

وأكدت إحصائيات الملاحة بقناة السويس أن عائدات قناة السويس خلال النصف الأول من العام حققت زيادة «طفيفة» بنسبة %0.04 إذ سجلت فى الفترة من يناير حتى يونيو الماضى عائدات بلغت 2.491 مليار دولار مقارنة بعائدات بلغت 2.490 مليار دولار فى نفس الفترة عام 2016.

وأوضحت أن النصف الأول من العام الحالى عبرت قناة السويس 8496 سفينة، بزيادة بلغت %2 مقارنة بعبور 8325 سفينة خلال نفس الفترة العام الماضى.

كما قدرت الحمولات العابرة للقناة من الفترة من يناير حتى يونيو الماضى بـ497 مليونا و723 ألف طن بزيادة بلغت %4 مقابل عبور 476 مليونًا و801 ألف طن خلال نفس الفترة من عام الماضى.