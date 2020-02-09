ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا بالربع الأخير من 2019

رغم أن نسبة النمو في مبيعات السيارات الكهربية مشجعة للغاية، لكنها صغيرة إذا ما قورنت بنظيرتها في نفس الوقت من العام 2018.

سجلت مبيعات السيارات التي تعمل بوقود الديزل انخفاضًا نسبته 3.7% في أوروبا، خلال الربع الأخير من العام 2019، فيما نما الطلب على السيارات الكهربائية بنسبة 81.3%، وفقًا للبيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية.

وأعربت الرابطة، في أكتوبر الماضي، عن بالغ قلقها من ألا تستطيع شركات صناعة السيارات في القارة العجوز الوفاء بمستهدفاتها المتعلقة بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأبدت الرابطة انزعاجها من التراجع في مبيعات سيارات الديزل، نظرًا لاستبدالها بسيارات تعمل بالبنزين.

لكن لا ينبغي أن تشعر رابطة مصنعي السيارات الأوروبية بالقلق، وتراجعت مبيعات سيارات الديزل بنسبة 3.7%، وزادت مبيعات السيارات الكهربية بنسبة 81.3%.

وبرغم أن نسبة النمو في مبيعات السيارات الكهربية مشجعة للغاية، لكنها صغيرة إذا ما قورنت بنظيرتها في نفس الوقت من العام 2018.

وسجلت مبيعات السيارات الكهربية 86.474 وحدة في الربع الممتد من أكتوبر وحتى ديسمبر 2018، وبلغت مبيعات بولندا وحدها من السيارات التي تعمل بالبنزين في الوقت ذاته أقل قليلاً من مثيلتها في الربع الرابع من 2018 85.743 وحدة.

وسجلت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا مليون و818 ألفًا و 174 وحدة، ما جعل سوق السيارات الكهربية يلامس ما نسبته 4.8% فقط من السيارات التي تعمل بوقود البنزين في 2018.

ووصلت مبيعات السيارات الكهربية في الربع الأخير من 2019 إلى 156 ألفًا و805 وحدات، ما قد يبدو ضئيلا، لكن هذا الرقم يمثل ما نسبته 7.7% من عدد المركبات التي تعمل بالبنزين، والتي تم بيعها في أوروبا في الربع الأخير من العام المنصرم، أو ما يعادل 2 مليون و34 ألفًا، و463 سيارة.

وعلى أساس سنوي أظهرت بيانات منفصلة نشرتها رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، مؤخرًا، أنه قد تم ييع أكثر من 290 ألف سيارة كهربائية في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، ما يعادل تقريبًا ضعف العدد في عام 2018.

وقالت الرابطة في بيان، إن المبيعات ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 93.8%، لتصل إلى 290923 سيارة.

وأعلنت الرابطة عن زيادة بنسبة 50% في مبيعات السيارات الهجينة، لتصل إلى 465026 سيارة.