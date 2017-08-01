ارتفاع الطلب على الاقتصادية وراء دراسة العربية الأمريكية إنتاج فيات محليا

أحمد نبيل:كشف مصدر مسئول بالشركة العربية الأمريكية - فضل عدم ذكر اسمه - إن الشركة فى طريقها لإنهاء دراسات الجدوى مع فيات الإيطالية، بخصوص إنتاج إحدى طرازاتها الاقتصادية بخطوط إنتاج العربية الأمريكية، وذلك فى ظل ارتفاع الطلب على السيارات الاقتصادية، وبالتوازى مع ارتفاع أسعار مختلف الماركات.وقال إ

أحمد نبيل:

كشف مصدر مسئول بالشركة العربية الأمريكية – فضل عدم ذكر اسمه – إن الشركة فى طريقها لإنهاء دراسات الجدوى مع فيات الإيطالية، بخصوص إنتاج إحدى طرازاتها الاقتصادية بخطوط إنتاج العربية الأمريكية، وذلك فى ظل ارتفاع الطلب على السيارات الاقتصادية، وبالتوازى مع ارتفاع أسعار مختلف الماركات.

وقال إن ما دعا إلى الاتجاه لدراسة إنتاج سيارات اقتصادية «شعبية» هو حالة الطلب اللا متناهى على تلك الشريحة، موضحاً أن الدراسات تسير فى اتجاة اختيار الطراز المناسب للإنتاج بجودة مرتفعة، ومواصفات أمان، بخلاف التسعير.

علمت «المال» من مصادرها بالهيئة العربية للتصنيع، أن شركتها التابعة العربية الأمريكية للسيارات aav، المنتجة لسيارات جيب وتويوتا، فى طريقها لإنشاء وتجهيز مركز لخدمات ما بعد البيع والصيانة، للعلامة الأمريكية «جيب».

وتعتبر العربية الأمريكية aav، ناتج شراكة بين فيات كرايسلر العالمية، والهيئة العربية للتصنيع، وعملت على إنتاج عدداً كبيراً من الطرازات، منها جيب رانجيلر أنليميتد، وجراند شيروكى، وتويوتا فورتشنر، فى جيلها الحالى والسابق، وغيرها من الماركات الأخرى.

تعمل العربية الأمريكية حاليا على تجهيز مركز الخدمة الجديد بأحدث الأجهزة والمعدات المتخصصة فى صيانة سيارات جيب، بمقر الهيئة على طريق القاهرة السويس، وسيغطى المركز عدداً من المناطق الجغرافية، منها مدينة الرحاب، ومدينتى، والشروق، وغيرها.

يذكر أن فيات الإيطالية تتمتع بأسطول ضخم من الطرازات الاقتصادية الصغيرة، من بينها فيات باندا، ولينيا، وبونتو، وغيرها.