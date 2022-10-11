ارتفاع الطلب العالمى على سياحة النوم مع زيادة الإقامات بالفنادق

يزداد الإقبال على سياحة النوم منذ عدة سنوات، مع ارتفاع عدد الإقامات التي تركّز على النوم بالفنادق والمنتجعات في جميع أنحاء العالم، بحسب تقرير نشرته شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

وذكر التقرير أن الاهتمام بهذا النوع من السياحة ازداد بشكل كبير منذ الجائحة، إذ سلّطت العديد من المؤسسات البارزة اهتمامها على أولئك الذين يعانون من الحرمان من النوم.

وعلى مدار الـ 12 شهرًا الماضية، افتتح فندق “بارك حياة نيويورك” جناح “Bryte” للنوم ، وهو جناح بمساحة 900 قدم مربع يضم وسائل الراحة المعززة للنوم، في حين أطلقت فنادق ومنتجعات “روزوود” مؤخرًا مجموعة من الخلوات تُسمى “Alchemy of Sleep”، والمصممة “لتعزيز الراحة”.

وفي أوائل عام 2020، افتتح أول فندق يركّز على النوم في لندن، أي فندق “Zedwell”، والذي يتميز بغرف مجهزة بعازل صوت مبتكر.

الشركة السويدية المصنّعة للأسرة، “Hastens”، تبنى أول فندق سبا للنوم في العالم

وأنشأت الشركة السويدية المصنّعة للأسرة، “Hastens”، أول فندق سبا للنوم في العالم يحمل اسم علامتها التجارية، وهو عبارة عن فندق بوتيكي يتكون من 15 غرفة، في مدينة كويمبرا البرتغالية.

تعتقد الباحثة والمؤلفة المشاركة لكتاب “النوم من أجل النجاح”، ريبيكا روبينز أنّ هذا التحوّل كان قادمًا منذ وقت طويل، لا سيما فيما يتعلق بالفنادق.

وتقول: “يحجز المسافرون غرف الفنادق بحثًا عن مكان للنوم”، قبل الإشارة إلى تركيز قطاع الفنادق فيما مضى على عناصر تنتقص من النوم بشكل أساسي.

وتضيف: “غالبًا ما يربط الناس بين السفر والوجبات السريعة، وإطالة مواعيد النوم، ومناطق الجذب، والتجارب أثناء السفر، على حساب النوم”.

انخفاض جودة النوم

ووجدت دراسة، نُشرت في مجلة ” طب النوم الاكلينيكى” “Journal of Clinical Sleep Medicine” أنّ نسبة 40% من أكثر من 2500 شخص بالغ مشارك فى الدراسة أبلغوا عن انخفاض جودة نومهم منذ بداية الجائحة.

ولاحظت معالجة التنويم المغناطيسي والتأمل، مالميندر جيل، تغيرًا في المواقف تجاه النوم.

وقالت جيل لشبكة سى إن إن : “ليس من المفاجئ أن النوم بمثابة جانب مهم من حياتنا، إذ يمكن لقلة النوم أن تسبب الكثير من المشاكل المختلفة في الجسم، والصحة النفسية كذلك”.

وتعاونت جيل مع فندق Belmond في لندن، لإنشاء خدمة خاصة تلبي احتياجات الضيوف الذين يعانون من مشاكل النوم أُطلق عليها “Sleep Concierge”.

وتشمل الخدمة تسجيلًا صوتيًا للتأمل يحث على النوم، وقائمة وسائد مع خيارات تلبي احتياجات الضيوف الذين قد يفضلون النوم على ظهورهم أو على جانبهم، وخيار بطانية ثقيلة، ومشروب شاي وقت النوم معد خصيصًا للخدمة، إضافة إلى رذاذ وسادة معطر.