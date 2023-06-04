ارتفاع الضاني.. أسعار اللحوم اليوم الأحد 4-6-2023

تباينت أسعار اللحوم الكندوز المستورد والبلدي اليوم الأحد 4-6-2023 وسجلت اللحوم المجمدة 220 جنيها والمفروم المجمد 200 والكبدة المستوردة 110 جنيهات والسجق المجمد 100 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأشار التجار إلى أن سعر الضاني 340 جنيها والكندوز البلدي 280 إلى 350 جنيها والجملي 250 إلى 300 جنيه حسب الجودة طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

أسعار اللحوم

وألمح التجار إلى أن أسعار الكبدة الكندوز البلدي في محلات الجزارة 360 جنيها في القاهره الكبري والإسكندرية لأفضل الأنواع و أسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 400 جنيه حسب الجودة.

وذكر التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم”تراوحت بين 125 إلى 130جنيها للعجول البقري و العجول الجاموسي 115و 120جنيها للكيلو مع تراجع سعر العجل ما بين 3000 إلى 4000 جنيه نتيجة تباطؤ معدلات الشراء وتراجع السحب من السوق.

وكشف التجار أن سعر الكندوز السوداني في المنافذ الاستهلاكية الحكومية 190 جنيها للكيلو للحوم البلدية وفي منافذ وزارة الزراعة 225 إلى 250 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز حسب الجودة والقطعية .

أسعار اللحوم اليوم

وقال التجار إن سعر كيلو “الجاموسة اللحم” 175 جنيها قباني و”البقرة اللحم” 200 جنيه و”العجلة اللحم” ب120 جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” اللحم 115 جنيها.

وذكر التجار أن اسعار العجل البقري لوزن 200 كجم 135 جنيها”قائم” للكيلو و الوزن 300 كجم ب 125جنيه و ووزن 150كجم ب 150 جنيه .

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قائم” لوزن 300 كجم سجل 120جنيها ووزن 200 كجم ب125 جنيها ووزن 150 كجم ب130 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

أسعار اللحوم الكندوز

وألمح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس بتراجع يتراوح بين 1000 جنيه إلى 2000 جنيه.

ونوه التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

أسعار اللحوم البلدية والمجمدة

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بمنافذ “الزراعة ” : 225 إلى 250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بمنافذ “آمان” : 250 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في منافذ”التموين” :190 جنيها

أسعار اللحوم المجمدة : 220 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي : 280 جنيها إلى 350 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 415 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها إلى 350 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيه إلى 240 جنيها

أسعار السجق المستورد : 110 جنيهات للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي ب180 جنيها