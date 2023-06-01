ارتفاع الضاني.. أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة اليوم الخميس1-6-2023

تماسكت أسعار اللحوم اليوم الخميس 1-6-2023 وسجل سعر الكيلو الجملي في محلات الجزارة 250 إلى 300 جنيها والضاني 370 جنيها بدلا من 350 جنيها ، بينما تصل اللحوم الكندوز لدي القصابين 280 جنيها إلي من 350 جنيها حسب الجودة والمنطقة ، واللحم المفروم المستورد يبدأ من 170 جنيها وفقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن أسعار الكبدة البلدي في محلات الجزارة 360 جنيها في القاهره الكبري والإسكندرية لأجود الأنواع و أسعار الكيلو لحوم الماعز 380 جنيه.

أسعار اللحوم في أسواق الماشية

وقال التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني”تراوحت بين 125 إلى 130 جنيها للعجول البقري و العجول الجاموسي 115و 120جنيها للكيلو مع تراجع سعر العجل ما بين 2000 إلى 4000 جنيه نتيجة تباطؤ معدلات الشراء وتراجع السحب من السوق.

وألمح التجار إلي أن سعر الكندوز السوداني في المنافذ الاستهلاكية الحومية 190جنيها للكيلو للحوم البلدية وفي منافذ وزارة الزراعة 225 إلى 250 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز حسب الجودة والقطعية .

أسعار اللحوم الكندوز

وأفاد التجار أن سعر كيلو “الجاموسة اللحم” 175 جنيها قباني و” البقرة اللحم” 200جنيها و”العجلة اللحم” ب120 جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” اللحم 115 جنيها .

وكشف التجار أن اسعار العجل البقري لوزن 200 كجم 135 جنيها”قائم” للكيلو و الوزن 300 كجم ب 125جنيه و ووزن 150كجم ب 150 جنيه .

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قباني” لوزن 300 كجم سجل 120جنيها ووزن 200 كجم ب125 جنيها ووزن 150 كجم ب130 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وقال التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس بتراجع يتراوح بين 1000 جنيها إلي2000 جنيها .

وذكر التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الجزارة و الهايبر ماركت

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بالمنافذ الثابتة والمتنقلة : 225 إلي250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ آمان : 250 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في منافذ التموين :190 جنيه

أسعار اللحوم البلدية في منافذ القوات المسلحة: 270جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 220 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي : 280جنيها إلى 350 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 415 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها إلي 350 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيها إلي240 جنيها

أسعار السجق المستورد :190 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي ب150 جنيه