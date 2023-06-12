ارتفاع الصويا 1000جنيه.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 12-6-2023

تباينت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الإثنين 12-6 -2023 وتراوحت أسعار الطن بين 22700 إلى 24000 جنيه للطن لنوع البادي المخصص للتسمين حسب المصنع وعلف المواشي 17700 جنيه للطن وعلف البط 23300 جنيه وأعلاف دواجن إنتاج البيض 20000 للطن وأعلاف السمك 28500 جنيه.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 12700 جنيه بتراجع 300 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن

وأوضح التجار أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 10600 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13400جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وكشف التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44 %” سجل 33 ألف جنيه للأنواع المحلية بزيادة 1000 جنيه، وبروتين 46% سجل 34 ألف جنيه للمحلي والمستورد بصعود 1000 جنيه وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 23 ألفًا للمحلي والمستورد 28800 جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 10500 بدلا من11000 جنيه والردة 10750 بدلا من 11000 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 46000 جنيها للمحلي ومستخلص بذرة القطن بـ17 ألف جنيه.

وكشف التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة المخزنة 34000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 10500 جنيه وكسر الصويا 17000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12900 جنيه والذرة البيضاء المحلية 13000.

وأفاد التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22 ألف جنيه و 24 ألف جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم .

وأوضح السيد أن تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأكد السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .