اقتصاد وأسواق

ارتفاع الصويا .. أسعار خامات الأعلاف اليوم في أسواق الخميس الموافق 7-4-2022

اسعار الاعلاف اليوم في مصر
الصاوي أحمد 7:18 ص, الخميس, 7 أبريل 22 7:18 ص, الخميس, 7 أبريل 22

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شهدت أسعار خامات الأعلاف تذبذبا اليوم الخميس 7-4-2022 وسجل طن الذرة الصفراء الأرجنتيني 7580جنيها-صب أرضه- ،سعر الذرة الروماني 7530جنيها ، وارتفعت أسعار كسب الصويا المحلي بروتين 46%بقيمة 200جنيها مسجلا 11650 جنيهاحيث تدخل الذرة والصويا في تصنيع الاعلاف النهائية .

وأضاف التجار أن سعر طن الصويا المحلية بروتين 44%ارتفع أيضا بقيمة 200 جنيها مسجلا 11250 جنيها ، و صويا فول فات بذرة مستوردة سجل 16000 ، وصويا فول فات بذرة محلي 14500جنيها.

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وكشف التجار أن سعر صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة سجل الطن 15000جنيها، وصويا هاي فات 43% بذرة محلي 13500جنيها .

وأشار التجار أن سعر كسب عباد المستورد سجل 8800جنيها ، -معبأ أرضه – وسجل دي ج دي جي DDGs الامريكي ليسجل 9500جنيها، كما ارتفع سعر طن الردة المحلية إلى 5100جنيها .

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وألمح التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المستورد 18900جنيها، والجيلوتين المحلي 18600جنيها ، والجلوتوفيد المحلي 7000 جنيها بتراجع 200 جنيها .

وذكر التجار أن سعر الاعلاف الجاهزة مستقرة ، وسجل طن علف البادي 10400جنيها ، وعلف نامي 10250جنيها، وعلف ناهي 10200جنيها وعلف بادي نامي 10000جنيها .

وأكد التجار أن سعر طن علف بياض بروتين 14٪سجل 8650جنيها ،وبياض 16% سجل 8850جنيها، وبياض18 % سجل 9050 جنيها.

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بقلم الصاوي أحمد

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