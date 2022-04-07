شهدت أسعار خامات الأعلاف تذبذبا اليوم الخميس 7-4-2022 وسجل طن الذرة الصفراء الأرجنتيني 7580جنيها-صب أرضه- ،سعر الذرة الروماني 7530جنيها ، وارتفعت أسعار كسب الصويا المحلي بروتين 46%بقيمة 200جنيها مسجلا 11650 جنيهاحيث تدخل الذرة والصويا في تصنيع الاعلاف النهائية .

وأضاف التجار أن سعر طن الصويا المحلية بروتين 44%ارتفع أيضا بقيمة 200 جنيها مسجلا 11250 جنيها ، و صويا فول فات بذرة مستوردة سجل 16000 ، وصويا فول فات بذرة محلي 14500جنيها.

وكشف التجار أن سعر صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة سجل الطن 15000جنيها، وصويا هاي فات 43% بذرة محلي 13500جنيها .

وأشار التجار أن سعر كسب عباد المستورد سجل 8800جنيها ، -معبأ أرضه – وسجل دي ج دي جي DDGs الامريكي ليسجل 9500جنيها، كما ارتفع سعر طن الردة المحلية إلى 5100جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المستورد 18900جنيها، والجيلوتين المحلي 18600جنيها ، والجلوتوفيد المحلي 7000 جنيها بتراجع 200 جنيها .

وذكر التجار أن سعر الاعلاف الجاهزة مستقرة ، وسجل طن علف البادي 10400جنيها ، وعلف نامي 10250جنيها، وعلف ناهي 10200جنيها وعلف بادي نامي 10000جنيها .

وأكد التجار أن سعر طن علف بياض بروتين 14٪سجل 8650جنيها ،وبياض 16% سجل 8850جنيها، وبياض18 % سجل 9050 جنيها.