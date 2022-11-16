ارتفاع الصويا.. أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 16-11-2022

واصلت أسعار الأعلاف التذبذب اليوم الاربعاء 16 -11-2022 ،وتراجع سعر طن الذرة الصفراء بواقع 50 جنيها مسجلا 9750 جنيها، و كسب الصويا ارتفع 500 جنيها في الأسواق ، وتعد الصويا والذرة وعباد الشمس أبرز مكونات أعلاف الدواجن.

وأكد التجار أن الجيلوتين المستورد سجل 31200 جنيه ، بينما بلغ الجيلوتين المحلي 31000 جنيه للطن ، ويعد الجيلوتين من أهم مكونات الأعلاف.

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار أن الذرة المستوردة ، التي تعد أبرز خامات إنتاج العلف النهائي سجلت في أصناف ذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 9750جنيه مع استمرار تراجع الأسعار عالميا ، والتضخم المحلي وزيادة سعر صرف الدولار .

وأضاف التجار أن سعر الذرة الأوكراني أو الروماني ، سجل 9250 جنيه ، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 10450جنيه ، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار خامات الأعلاف

وأشار التجار إلي أن سعر كسب الصويا بروتين 44% سجل 23 ألف و500 جنيها بزيادة 500 جنيها ، وبروتين 46% سجل 24 ألف جنيه بدلا من 23500 جنيها ، والجلوتوفيد 8100 جنيه.

وسجل طن الردة 7400جنيه وكسب العباد بروتين 36% وصل إلى 12000 جنيه ،والصويا فول فات 23900 جنيها وصويا هاي فات 44% سجلت 22600 جنيها .

وأوضح التجار أن هناك اختفاء لكسب العباد من الأسواق خلال الفترة الماضية وقبل أن يعاود الظهور مسجلا 12 ألف جنيه ، بينما سجل طن الردة المحلية 7400 جنيه.

سعر الأعلاف

وقال التجار أن سعر طن الجلوكوز 15 ألف و500 جنيه ،ونشا غذائي 16500 جنيها وبذرة صويا محلية 21500 جنيها ودي دي جي امريكي 14500 جنيها .

وأوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأعلاف تواصل التذبذب خلال الساعات الماضية،كما تشهد مستويات غير مسبوقة ، ليتراوح الطن بين 16الف جنيه إلى 17 ألف جنيه.

وأوضح السيد أن سعر العلف بادي 23% سجل 17الف جنيه للطن ، وعلف ونامي بروتين 21% سجل 16950، وعلف ناهي بروتين 19% بلغ 16890 جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 16400 جنيه وعلف ست البيت 16200 جنيه.

وأفاد أن سعر علف البياض تراوح من 15400 جنيه إلى 15900 جنيه -تسليم أرض المصنع- وعلف بياض بروتين 16% سجل 14450 جنيها، وعلف بياض بروتين 18% سجل 14550 جنيها.

أسعار العلف

وأشار السيد إلي أن الأسعار الحالية للأعلاف ومدخلاتها غير مسبوقة علي الاطلاق، مضيفا أن السعر المناسب للطن هو 12500 جنيه.

وأوضح السيد أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية ، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أنها لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة.

وأفاد التجار أن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والجيلوتين والذرة داخل مصر يرجع إلى نقص الكميات التي تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية ، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية التي تتفاقم هذه الأيام.