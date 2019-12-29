ارتفاع الصادرات الهندسية إلى 1.049 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام المالى الحالى

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن زيادة صادرات القطاع خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام المالى 2019/ 2020، بنسبة 11.5٪؛ لتسجل 1.049 مليار دولار، مقابل 941 مليونًا خلال نفس الفترة من العام الماضى. قال المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس،…

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن زيادة صادرات القطاع خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام المالى 2019/ 2020، بنسبة 11.5٪؛ لتسجل 1.049 مليار دولار، مقابل 941 مليونًا خلال نفس الفترة من العام الماضى.

قال المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس، إن الزيادة تمثلت فى منتجات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والأدوات المنزلية والصناعات الطبية والمعادن والآلات والمعدات. رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية

وأضاف أبو فريخة، في بيان للمجلس اليوم، أن خطة عمل “التصديري للصناعات الهندسية”، استهدفت عدداً من الأسواق فى شرق وغرب إفريقيا، وبعض الأسواق العربية والأوروبية.

وأشار إلى أن القطاع حقق زيادة ملحوظة بالصادرات فى أسواق جديدة، مثل سلوفاكيا وسلوفينيا وتوجو والمجر، إلى جانب عودة حصة السوق المصرية فى أسواق العراق وليبيا والسودان، والتوسع فى أسواق فرنسا والأردن وكينيا وتونس.