ارتفاع الصادرات المصرية لنيجيريا إلى 179.900 مليون دولار خلال 2018

مقابل 97.024 خلال 2017، وضمّت 12 منتجًا

ارتفعت الصادرات المصرية إلى نيجيريا بنحو 85.42% لتسجل 179.900 مليون دولار خلال 2018، مقابل 97.024 خلال 2017، وضمّت 12 منتجًا، بحسب أحدث تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا، التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

ووفقًا للتقرير الذى اختصت به الوزارة “المال”، فقد تمثلت أهم بنود الصادرات المصرية إلى نيجريا فى 12 منتجًا هي: الحشو والكابلات، دباغة ومستخلصات الصباغة، البلاستيكات، الورق والورق المقوى، الوقود المعدني.

كما شملت الصادرات المواد المصنعة المتنوعة والمواد الكيميائية العضوية والملح والجير والأسمنت والسكريات والحلويات السكرية والمنتجات الصيدلانية.

وبلغ إجمالي الصادرات إلى دول الكوميسا 1.908 مليار دولار عام 2018، مقابل 1.628 مليار دولار خلال 2017، بنسبة زيادة قدرها 17.2%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء إن أعلى القيم ركزت فى 5 دول أفريقية بنسبة 85.5% من إجمالي دول الكوميسا.

وجاء ترتيب الدول بين ليبيا التي سجلت قيمة الصادرات إليها (635.9 مليون دولار) بنسبة 33.1% من إجمالي التكتل.

وسجلت قيمة الصادرات للسودان (399.3 مليون دولار) بنسبة 20.8% من إجمالي التكتل.

ووصلت قيمة الصادرات لكينيا (354.6 مليون دولار) بنسبه 18.5% من إجمالي التكتل، في حين بلغت الصادرات لإثيوبيا نحو (169.0 مليون دولار) بنسبة 8.8% من إجمالي التكتل.

وبلغت قيمة الصادرات لأوغندا نحو (82.9 مليون دولار) بنسبة 4.3% من إجمالي التكتل.