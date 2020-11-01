اقتصاد وأسواق

ارتفاع الصادرات المصرية للأردن إلى 875.7 مليون دولار خلال 2019

صعدت صادرات مصر إلى الدول العربية بنحو 6.3% لتسجل 10.1 مليار دولار
أحمد اللاهوني 7:10 ص, الأحد, 1 نوفمبر 20 7:10 ص, الأحد, 1 نوفمبر 20

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ارتفعت الصادرات المصرية إلى الأردن لتسجل 875.7 مليون دولار خلال 2019، مقابل 654.5 مليون دولار خلال عام 2018، بحسب تقرير حكومى حصلت «المال» على نسخة منه.

الصادرات المصرية تمثلت فى المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ ومصنوعات الرخام

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات تمثلت فى المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ، ومصنوعات الرخام والخزف والزجاج، والمنتجات الكيماوية والبلاستيك.

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كما ضمت الوقود والمنتجات البترولية، والآلات والأجهزة الكهربائية ومعدات النقل، والخيوط والألياف النسجية، والمطاط والجلود.

وصعدت صادرات مصر إلى الدول العربية بنحو 6.3% لتسجل 10.1 مليار دولار خلال العام الماضى 2019، مقابل 9.5 مليار خلال 2018.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة فى المرتبة الأولى كأكبر شريك مستقبل للصادرات المصرية خلال 2019 بواقع 2.05 مليار دولار.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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