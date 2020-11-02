اقتصاد وأسواق

ارتفاع الصادرات المصرية لتونس إلى 736.3 مليون دولار خلال 2019

صادرات مصر إلى الدول العربية بنحو 6.3% لتسجل 10.1 مليار دولار
أحمد اللاهوني 7:24 ص, الأثنين, 2 نوفمبر 20 7:24 ص, الأثنين, 2 نوفمبر 20

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ارتفعت الصادرات المصرية إلى تونس لتسجل 736.3 مليون دولار خلال العام الماضى 2019، مقابل 497.7 مليونًا خلال 2018، وفق أحدث تقرير حكومى حصلت «المال» على نسخة منه.

وأفاد التقرير بأن أهم الصادرات تمثلت فى المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ، ومصنوعات الرخام والخزف والزجاج، والمنتجات الكيماوية والبلاستيك.

وضمت الوقود والمنتجات البترولية، والآلات والأجهزة الكهربائية ومعدات النقل، والخيوط والألياف النسجية، والمطاط والجلود.

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وارتفعت صادرات مصر إلى الدول العربية بنحو 6.3% لتسجل 10.1 مليار دولار خلال العام الماضى 2019، مقابل 9.5 مليار خلال 2018.

الصادرات الزراعية تسجل 2.5 مليار دولار

وحلت المنتجات الزراعية والحيوانية فى المرتبة الأولى من حيث حجم صادرات مصر إلى الدول العربية خلال 2019 بنحو 2.5 مليار دولار بمعدل انخفاض عن 2018 بلغ 17%.

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جاء بعد ذلك منتجات الرخام والخزف بنحو 1.8 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 4%، ثم المنتجات الكيماوية والبلاستيكية بنحو 1.6 مليار دولار بمعدل زيادة 16%.

الصادرات الزراعية

ووصلت الصادرات المصرية للدول الأعضاء فى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية إلى 6 مليارات و844 مليون دولار ، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من 2019.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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