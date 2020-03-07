اقتصاد وأسواق

ارتفاع الصادرات المصرية إلى سيراليون 36% خلال 2018

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الكوميسا إلى 2 مليار و310 ملايين دولار خلال عام 2018
أحمد اللاهوني 9:43 م, السبت, 7 مارس 20 9:43 م, السبت, 7 مارس 20

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ارتفعت الصادرات المصرية إلى سيراليون بنحو 36.3% لتسجل 3.98 مليون دولار خلال 2018، مقابل 2.92 خلال 2017، وفق تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجاري، حصلت “المال” على نسخة منه.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الكوميسا إلى 2 مليار و310 ملايين دولار خلال عام 2018 مقابل مليار و640 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 41%.

وحققت الصادرات المصرية لدول الكوميسا نموا كبيرا، بلغت مليارا و520 مليون دولار خلال عام 2018، مقابل مليار و130 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 34.5%.

كما ارتفعت الواردات المصرية من أسواق دول الكوميسا خلال العام الماضي، بلغت 792 مليون دولار مقابل 505 ملايين دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 56.8%، كما سجل الميزان التجاري فائضا لصالح مصر بنسبة 15.6% مقارنةً بعام 2017.

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بقلم أحمد اللاهوني

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