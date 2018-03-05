ارتفاع السيولة المحلية إلى 3.254 تريليون جنيه بنهاية يناير

كتب- سيد بدر:ارتفع إجمالي السيولة المحلية بنهاية يناير الماضي إلى 3.254 تريليون جنيه، مقابل 3.202 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه، بزيادة 51.529 مليار جنيه ونسبتها 1.6%.وأرجع المركزي في تقرير حديث حصلت "المال" على نسخة منه، ارتفاع السيولة المحلية إلى زيادة المعروض النقدي إلى 745.212 مليا



كتب- سيد بدر:

ارتفع إجمالي السيولة المحلية بنهاية يناير الماضي إلى 3.254 تريليون جنيه، مقابل 3.202 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه، بزيادة 51.529 مليار جنيه ونسبتها 1.6%.

وأرجع المركزي في تقرير حديث حصلت “المال” على نسخة منه، ارتفاع السيولة المحلية إلى زيادة المعروض النقدي إلى 745.212 مليار جنيه بنهاية يناير مقابل 737.469 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه، وكذلك ارتفاع أشباه النقود بنحو 43.85 مليار جنيه بنهاية يناير لتسجل 2.509 تريليون جنيه.

وجاءت الزيادة في المعروض النقدي بدعم ارتفاع النقد المتداول خارج القطاع المصرفي إلى 408.659 مليار جنيه بنهاية يناير مقابل 407.802 مليار بنهاية ديسمبر، وكذلك ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية إلى 336.553 مليار جنيه بنهاية يناير مقابل 329.667 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.

بينما جاءت الزيادة في أشباه النقود إلى ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية إلى 1.817 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 1.786 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، وارتفاع الودائع الجارية وغير الجارية بالعملات الاجنبية لتسجل 691.248 مليار جنيه بنهاية يناير بزيادة 12.2 مليار جنيه.

