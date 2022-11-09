ارتفاع السعر الافتتاحى يؤجل مزاد أقطان كفر الشيخ للمرة الثانية

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» عن تأجيل إجراء مزاد القطن بكفر الشيخ أمس، للمرة الثانية، لأجل غير مسمى، بسبب اعتراض الشركات العاملة فى تجارة القطن على ارتفاع السعر الافتتاحى بنسبة %10 ليسجل 4524 جنيها، مقابل 4145 بآخر مزاد.

وأضافت المصادر أن التأجيل الأول لمزاد كفر الشيخ كان فى الجلسة المنقعدة مطلع نوفمبر الجارى، بعد تفضيل بعض المزارعين عدم طرح كميات فى مراكز التجميع للمزايدة عليها بالمحافظة، أملا فى ارتفاعات جديدة بالأسعار المرحلة المقبلة.

وكشفت المصادر أن مزاد الثلاثاء كان مخصصا لتسويق الكميات المؤجلة من الجلسة السابقة، قبل أن يؤجل مرة أخرى.

وتضع السعر الافتتاحى للمزاد شركة «مصر لحليج الأقطان»، المشرفة على منظومة تسويق القطن، بالتعاون مع وزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال، ويتم احتسابه قياسا على نظائره فى البورصة العالمية وأهمه «البيما الأمريكى»، وتبدأ الشركات بعده بالمزايدة على الكميات.

كانت أسعار القطن فى مزاد كفر الشيخ مطلع نوفمبر قد صعدت بواقع 400 جنيه دفعة واحدة، ليصل القنطار إلى نحو 4450 مقارنة بما سبقه، وفازت بالكميات المطروحة كل من شركة «دلتا مصر لحليج الأقطان» بواقع 2588 قنطارا، تلتها «المجد» بنحو 1715، ثم «أبو مضاوى» 1103، و«الصيادكو» 382.

وبلغ أعلى سعر بالمزادات فى الوجه القبلى نحو 5295 جنيهًا للقنطار فى أول مزاد بالفيوم يوم 7 سبتمبر الماضى، مقابل 6000 جنيه فى الوجه البحرى بالشرقية خلال نفس الفترة، بينما كان الأدنى بالوجه القبلى فى المنيا 3000 جنيه نهاية أكتوبر الماضى، وفى البحرى 3465 بالبحيرة.

يذكر أن أسعار القطن ارتفعت خلال الأسبوع الحالى فى الوجهين البحرى والقبلى، مدفوعة بزيادة قيمته العالمية، وأدى ذلك إلى زيادة السعر الافتتاحى للمزادات بنسبة تصل إلى %15.