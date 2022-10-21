ارتفاع السبانخ.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 21-10-2022

تماسكت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 21- 10- 2022 ، وتأرجحت الطماطم بين 4.5 إلى 5 جنيهات، والباذنجان 8 جنيهات، و الخيار 10 جنيهات ،والفلفل 12 جنيها، والجزر ، والباذنجان الأبيض 8 إلى 10 جنيهات ، بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 إلى 95 جنيها، والفلفل الحامي 5 جنيهات،والليمون 7 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات،والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر الكابوتشا 8 جنيهات للواحدة للمستهلك ،والبروكلي 13 جنيها والقرنبيط 12 جنيها للواحدة والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيها للكيلو والسبانخ 15 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات اليوم

ولفت التجار إلي أن سعر البطاطا 4 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا،الفاصوليا 10جنيهات إلى 16 جنيها ،والفلفل الألوان من 16 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات، والباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 6 جنيهات، والخيار من 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن البصل الاحمر 5 جنيهات ، والبصل الأصفر 6 جنيهات،الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات،والفلفل الرومي 12جنيها،والكوسة 6 جنيهات إلى 12 جنيها ، البطاطس 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها .

وكشف التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ، والجزر 12 جنيها،والملوخية جنيهين ونصف للحزمة ، والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها ،والبامية من 20 جنيها إلى 30 جنيها ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات ، والثوم 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر الجوافة من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات ونصف، والرمان من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات،والعنب الأصفر 15 جنيها ،والعنب الأحمر 12.5جنيه،والمشمش 35 جنيها ،الموز البلدي 6.5 جنيه إلى 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ،والتفاح الأحمر 25 إلى 35 جنيها، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها، والافوكادو 60 جنيها،والخوخ 25 جنيها،والكمثرى 12 جنيها إلى 15 جنيها ، والرمان 5 و10 جنيهات .

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها،والتفاح الفرنساوي 40 جنيها ، والبرقوق الأسود 20 جنيها ، ومانجو زبدية 17 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ، ومانجو الفونسو 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر المانجو الزبدة ب20 جنيهات ،والمانجو الكيت أو الكنت 20 جنيها ،والعنب الاسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 12 جنيها،والشمام 10 جنيهات .

ونوه التجار إلي أن سعر التين الابيض ب15جنيها ، والتين البرشومي الأسود 8 إلي 10 جنيهات ، و البرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلي 10 جنيهات ،والبرتقال البلدي 8 جنيهات ،والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .