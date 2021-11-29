ارتفاع الرمان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 29-11-2021

واصلت أسعار الخضروات و الفاكهة التذبذب اليوم الاثنين 29-11-2021، وسجلت الطماطم جنيهين الي 3 جنيهات بدلا من 3 جنيهات ونصف أمس، والخيار والبصل 5 جنيهات ، البطاطس 9 جنيهات، الفاصوليا، والفلفل الرومي 8 جنيهات، لدى بائعي التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور للجملة تراوح من 25 الي 35 جنيها لزنة 20 كجم والكيلو بجنيه ونصف ،و سجل البصل والخيار 4 جنيهات والجزر 4.5 جنيه،والليمون 5 جنيهات،والبطاطس 6 جنيهات،والكوسة 3 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن ربطة البقدونس،الكسبرة،الشبت،او الجرجير 50 قرشا – تجزئة – والملوخية جنيهان للربطة ،والبسلة 10 جنيهات للكيلو ،والفلفل الألوان20 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه،والخيار 8 جنيهات،والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

و أوضح التجار أن سعر الفلفل الحار الأحمر 18جنيها،والفلفل الحامي 9 جنيهات،والكوسة 8 جنيهات،والفلفل الألوان 20 جنيها،والفاصوليا 9 جنيهات ،البطاطس 10 جنيهات،والفلفل الرومي 9 جنيهات،والكرنب 8 جنيهات للواحدة ،والقرنبيط 5 ال 8 جنيهات للواحدة .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن الفلفل الرومي 9 جنيهات،والباذنجان العروس 3.5جنيه الي 4 جنيهات ،والجزر 8 جنيهات،والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 9 جنيهات ،والملوخية 7 جنيهات للكيلو،والليمون 10 جنيهات .

وأفاد التجار أن الجوافة 7.5 جنيه إلي 8 جنيهات ،الموز البلدي 10جنيهات،والموز المستورد 25 جنيها،والتفاح الأخضر 25 جنيها والبلح الأحمر 15جنيها،والكاكا 15جنيها،الكيوي 30 جنيها،الافوكادو 40 جنيها .

أسعار الفاكهة

واكد التجار أن الرمان تراوح بين 6.5 جنيه إلى 8.5 جنيه بزيادة جنيه واحد ،والتفاح الأصفر 25 جنيها،والبرقوق الأسود 40 جنيها ،و القشطة 35 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح الأحمر 20 جنيه،الموز المستورد 20 جنيها .

وأكد التجار الي أن سعر العنب الأسود ،وعنب كرمسون 20 جنيها،والعنب البلدي 12جنيها،والعنب الأحمر 30جنيها،والتين 15 جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن متوسط سعر المانجو ب 35 جنيها للكيلو – حسب الجودة -والمانجو الفص ب 80جنيها ،والعويسي من 35 جنيها إلى 40 جنيها ،والنعومي 30جنيها.

وافاد التجار أن سعر المانجو الفونسو 45جنيها،والمانجو دبشة 25جنيها،والكمثرى 20جنيها،والخوخ البلدي 15 جنيها إلي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها،البرتقال أبو سرة 6.5 جنيه واليوسفي 8.5 جنيه.