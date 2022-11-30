ارتفاع الرمان .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 30-11-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 30- 11- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والبطاطس 7.5 جنيه إلى 12 جنيها، والكوسة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والبصل 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والخيار البلدي والباذنجان 5 جنيهات إلى 8 جنيهات بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وألمح التجار إلي أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها، والفلفل الحامي 5 جنيهات، والليمون 7 جنيهات ، والكوسة 4 جنيهات ، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 4 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات للواحدة، والبروكلي 8 جنيهات، والقرنبيط 5 إلى 8 جنيهات، والكرنب الأحمر ، والأبيض 5 جنيهات، والسبانخ 12 جنيها للكيلو ،والكرنب 20 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلي أن سعر البطاطا 3.5 جنيه، والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ،والبسلة 14 جنيها ، الفاصوليا 8 جنيهات ،والفلفل الألوان 16 و 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض 5/ 8 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات ،والباذنجان العروس 5/ 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والخيار الصوب 8 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 8 جنيهات ، والبصل الأصفر 8 جنيهات، الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 12 جنيها، والكوسة 5 جنيهات إلى 12 جنيها، البطاطس 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات،ورق العنب 60 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات، والجزر 8 جنيهات ، والملوخية جنيهين ونصف، والليمون 12 جنيها، والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ، والثوم 13 جنيها.

وكشف التجار أن سعر البرتقال اليوسفي 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، والجوافة 10 جنيهات، والرمان 8/ 12 جنيها، الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه ، والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 8 جنيهات ونصف، والعنب الكرمسون 20 جنيها.

وقال التجار إن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها، والعنب الكرمسون 20 جنيها، والتفاح الأحمر تراوح من 25 جنيها إلى 35 جنيها ، والكاكا 12 جنيها ، الكيوي 30 جنيها ، والأفوكادو 80 جنيها ، والخوخ المستورد 20 جنيها ، والكمثرى 17 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 20 جنيها إلى 40 جنيها ، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها، والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها.

وألمح التجار إلى أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 25 إلى 30 جنيها، والعنب الكرمسون بـ 20 جنيها ، الكنتالوب 12 جنيها إلى 15 جنيها، والشمام 10 جنيهات ، والبطيخ 30 جنيهات للواحدة على الأقل.

وأفاد التجار أن سعر التين الأبيض 20 إلى 25 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 20 جنيها، والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات، والبرتقال البلدي 8 جنيهات، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.