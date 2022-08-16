ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية في مصر خلال مايو

قال الجهاز المركزي للإحصاء إن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بلغ 113.27 خلال شهر مايو 2022 (أولي)، مقابل 109.01 خلال شهر أبريل 2022 (نهائي)، موضحًا أن نسبة الارتفاع وصلت إلى 3.91%.

في هذا السياق أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر مايو 2022.

وقام الجهاز المركزي للإحصاء بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012- 2013 على مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي، وفقًا لدليل النشاط الصناعي (SIC Rev.4)، وباستخدام الرقم القياسي الشهري لأسعار المنتجين بأساس 2012- 2013، وذلك منذ يناير 2020.

وبشأن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاع، أوضح الجهاز أن الرقم القياسي لصناعة المشروبات بلغ 342.18 خلال شهر مايو 2022، مقارنة بشهر أبريل 2022،

حيث بلغ 262.81 بنسبة ارتفاع قدرها 30.20%؛ وذلك لزيادة الإنتاج في موسم الصيف.

وذكر أن الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية بلغ 151.66 خلال شهر مايو 2022، مقارنة بشهر أبريل 2022، حيث بلغ 146.87، بنسبة ارتفاع قدرها 3.26%؛ وذلك وفقًا لاحتياجات السوق.

وبالنسبة للأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا، أضاف الجهاز المركزي للإحصاء أن الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية بلغ 104.46 خلال شهر مايو 2022،

مقارنة بشهر أبريل 2022 الذي بلغ 107.22، بنسبة انخفاض قدرها 2.57%؛ وذلك لتوافر المخزون.

وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي لصناعة منتجات المطاط واللدائن بلغ 79.21 خلال شهر مايو 2022، مقارنة بشهر أبريل 2022 الذي بلغ 85.48، بنسبة انخفاض قدرها 7.34%؛ وذلك وفقًا لاحتياجات السوق.