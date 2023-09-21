ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال يوليـو 2023 بنحو 1.38% وتراجع الأثاث (جراف)

أفاد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تفاصيل البيانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليـو2023، إذ ارتفعت بنحو 1.38%، فيما تراجعت صناعة الأثاث وصناعة الأجهزة الكهربائية خلال تلك الفترة.

وأجري جهاز الإحصاء، تحديث لمنهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل (ISIC Rev.4) و باستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وذكر التقرير، أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بلغ 103.16 خلال شهر يوليـو2023 (أولـي) مقابل 101.76 خلال شهر يونيو 2023(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.38٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً

وبلــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة المنتجات الغذائية 124.45 خلال شـــهـــر يوليـو 2023 مـقــارنـة بشـــهـــر يونيو 2023 حيـث بلـغ 112.44 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 10.68٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وتابع : أن الــرقــم القيــاســـــي لصــنــاعــة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية بلغ 99.32 خــــلال شــهـــر يوليـو 2023 مقـــارنة بشهـــر يونيو 2023 إذ بلـــغ 95.70 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 3.78٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً

وأوضح التقرير عن الأنشطة التي شهدت انخفاضا خلال تلك الفترة، اذ بلـــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة الأجهزة الكهربائية 126.03 خــــلال شهــر يوليـو2023 مقــارنة بشــهــر يونيو2023 حيــث بلــــغ 138.69 بنسبة انخفاض قــدرهــا 9.13٪ وذلك بسبب وقف الاستيراد.

كما بلــغ الرقــــم القيـاســي لصناعة الأثاث 135.38 خـــلال شهــــر يوليـو 2023 مقـــارنـــة بشــهر يونيو 2023 حــيــث بــلــغ 173.67 بنسبة انخفاض قدرها 22.05٪ وذلك وفقا لظروف العرض والطلب.

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