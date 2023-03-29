ارتفاع الرغبة في المخاطرة يدفع بتكوين للتحرك صوب 30 ألف دولار

تحركت عملة “بتكوين” للتحرك صوب مستوى 30 ألف دولار في ظل ارتفاع الرغبة في المخاطرة بالأسواق العالمية، فضلاً عن تراجع القلق بشأن تداعيات المشاكل القانونية لدى “بينانس” ، بحسب وكالة بلومبرج.

صعدت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية لليوم الثاني، مضيفة 4.9% لتصل إلى 28638 دولاراً اليوم الأربعاء.

وكانت “بتكوين” قد قفزت إلى ما يقل قليلاً عن مستوى 29,000 دولار يوم 22 مارس، وهو أعلى مستوى منذ يونيو.

ارتفعت أيضاً الرموز المميزة الأخرى، حيث قفزت “ريبل” بنحو 9%، وزادت “كاردانو” بنسبة 7%، وأضافت”بوليجون” %4 لقيمتها، وارتفعت “إيثر” بنسبة أقل من 2%.

لامست “بتكوين” أدنى مستوى لها في 10 أيام يوم الإثنين بعد أن رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية دعوى قضائية ضد “بينانس هولدينغز”. وقالت الأخيرة إنَّها لا تتفق مع توصيف العديد من الأمور المزعومة في الشكوى.

ارتفاع الرغبة في المخاطرة

يشير أحد المقاييس التي يستخدمها المحللون الفنيون إلى أنَّ المكاسب السعرية قد تستمر.

تجاوز مؤشر القوة النسبية لـ”بتكوين” عتبة حرجة يوم الأربعاء، مما يشير إلى احتمالية زيادة زخم ارتفاع سعر العملة المشفَّرة البالغ 66% في 2023.

تخطّى مؤشر القوة النسبية الشهري لـ”بتكوين” مستوى 50، الذي كان قد هبط إلى ما دونه في مايو من العام الماضي بعد انهيار مشروع خوارزمية العملة المستقرة “تيرا”. يشير تخطي مستوى 50 لأعلى إلى أنَّ زخم السعر قد تحوّل إلى التفاؤل، والعكس صحيح.

وتجدر الإشارة إلى أنَّه لم يتمكّن المؤشر من تخطي هذا المستوى لأعلى منذ الانخفاض الرئيسي الذي حدث في يناير 2015 إلا ثلاث مرات: في أكتوبر 2015، وأبريل 2019، وأبريل 2020. وكان متوسط ​​العائد بعد ثلاثة و12 شهراً بعدها نحو 26% و182% على التوالي.

على الرغم من تجاوز مؤشر القوة النسبية الشهري مستوى 50، إلا أنَّه سيتم تأكيد الإشارة فقط إذا تم الإغلاق فوق هذا المستوى في آخر يوم تداول من الشهر.