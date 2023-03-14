ارتفاع الردة.. أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 14-3-2023

ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 14-3-2023 وسجلت أسعار الردة المحلية 10 آلاف جنيه بدلا من 9600 جنيه والذرة الصفراء الأرجنتينية / البرازيلية – المادة الخام للعلف -19000جنيه للطن وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني 18700 جنيه، والروماني 18600جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 18600جنيه للطن دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف اليوم

وأضاف التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 31000 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 32000 جنيه للمستورد، والجلوتوفيد 14300 جنيه والردة 10000جنيه للطن وقشر فول الصويا 9200 جنيه ورجيع الأرز 10800 جنيه للطن ومخلفات الصويا 10800 جنيه ومستخلص كتان 36% سجل 25500 جنيه.

وأوضح التجار أن مستخلص عباد الشمس المحلي سجل 14500 جنيه، ومستخلص بذرة القطن بروتين 24%سجل 18 ألف جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 45500 جنيه للمستورد و45300 للطن المحلي بارتفاع 1500 جنيه، والردة المحلية 9600 جنيه، وكسب العباد 18000جنيه، والردة دي دي جي الأمريكية 17000جنيه للطن وكسب الكتان 26500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وأضاف التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأوضح التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 38000 ألف جنيه طن.

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء

و بدوره قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات ارتفعت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر عالميا،برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ،حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 23500 جنيه إلى 24000 جنيه حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي بقيمة 600 جنيه.

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 18000 جنيه وبذور الصويا المحلية 35000 جنيه، التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.