ارتفاع الردة.. أسعار الأعلاف الحيوانية والداجنة اليوم الجمعة 15-12-2023

تفاوتت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الجمعة 15- 12-2023 حيث ارتفع سعر الذرة والردة والجلوتوفيد وكسب الصويا ،بينما تباينت أسعار أعلاف دواجن البياض والتسمين والماشية خلال الفتره الحالية ليتراوح الطن بين 22100جنيه و 23500 جنيه لعلف تسمين الدواجن.

وقال التجار أن سعر طن علف الدواجن البياض تراوح بين 17000و21600 جنيه،وأعلاف الماشية 12000و 19600جنيه، وعلف البط 22300 جنيه،علف الأرانب و الغنم 16000 والحمام والسمان 22500 جنيه،و علف الرومي 22500 جنيه،والمركزات 31 ألف جنيه طن والأسماك 29500جنيه وعلف الابل والخيل 16000جنيه .

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 14200جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12200جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14000جنيه والذرة التركي 12300 جنيه .

وقال التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “ب 30000 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 31500 جنيه، والمستورد 31500 جنيه و طن كسب العباد 19500 جنيه والجلوتوفيد 12000 جنيه والردة 11250 جنيه بدلا من 11000 جنيه وكسب بذرة القطن 19500جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% “سجل 42500 جنيه للطن للمحلي،والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

وقال التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 22000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه ، وكسر الصويا 16000 جنيه للطن بروتين 20%والذرة الصفراء المحلية 13200جنيه،والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 13600جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وكشف التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، تباينت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

من جانبه أوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ” المال ” إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 22000 جنيه إلى 23000 جنيه.

وأوضح ” السيد” أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التراجع بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.

وأضاف ” السيد” أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وذكر السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.