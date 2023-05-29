ارتفاع الردة.. أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الإثنين 29-5-2023

تذبذبت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الإثنين 29-5 -2023 وتراوح طن الاعلاف الداجنة بين 24500 إلى 26700 جنيه لنوع تسمين البادي وعلف الماشية 28000 جنيه للطن وأعلاف البط 26000 جنيه وأعلاف دواجن البيض 24000 للطن طبقا لعدد من التجار .

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 14600 جنيه وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن بتراجع 100 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني سجلت 12300 جنيه بانخفاض 200 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15300جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأضاف التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 37000 للأنواع المحلية و بروتين 46% سجل 38000 جنيه للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف والجلوتوفيد المحلي سجل 12000 جنيه والردة 10700 جنيه بارتفاع 400 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 49000 جنيه للمحلي والردة المحلية 10700 جنيه على الأكثر ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المستورد 27000 جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 11500جنيها وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14500 جنيها والذرة البيضاء المحلية 14700.

ذكر التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وقال التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن علي الاقل .

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 24500 و 26700 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم .

وأكد السيد أن تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .