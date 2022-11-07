ارتفاع الردة .. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 7-11-2022

تباينت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 7 -11-2022 ، وسجل طن الصويا المستوردة 23900 جنيه لصنف فول فات ، بينما سجل طن الصويا هاي فات بذرة مستوردة بروتين 43% نحو 22600 جنيه للطن وتعد الصويا أبرز مكون لعلف الدواجن.

وأكد التجار أن سعر الجيلوتين المستورد 31200 جنيه، بينما سجل الجيلوتين المحلي 31100 جنيه للطن، ويعد الجيلوتين والذرة من أبرز مكونات الأعلاف.

أسعار الأعلاف اليوم

وأفاد التجار أن الذرة المستوردة ، وهي من أهم خامات إنتاج العلف سجلت للذرة الأرجنتيني / البرازيلي 10200 جنيه مع استمرار صعود الأسعار عالميا ، التضخم المحلي وزيادة سعر صرف الدولار .

وأضاف التجار أن سعر الذرة الأوكراني أو الروماني ، سجل 9800 جنيه ، والذرة الفشار الأرجنتيني 10000 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر كسب الصويا بروتين 44% سجل 23500 جنيه ، وبروتين 46% سجل 24 ألف جنيه، والجلوتوفيد سجل 8100 جنيه وسجل طن الردة 7500 جنيه للطن بزيادة 200 جنيه وكسب العباد بروتين 36% سجل 10300 جنيه.

أسعار الأعلاف

ولفت التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المحلي سجل 31100 جنيه، والجيلوتين المستورد 31200 جنيه والردة المحلية 7300 جنيه.

وأضاف التجار أن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والجيلوتين بسبب تراجع الكميات التي تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية ، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا، ومحليا أيضا وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذه الأيام.

وقال التجار إن هناك اختفاء لكسب العباد من الأسواق اليوم بينما سجل طن الردة المحلية 7300 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

وصرح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن أسعار الأعلاف ارتفعت بنحو 500 جنيه للطن خلال الساعات الماضية، كما تشهد مستويات غير مسبوقة ، ليتراوح الطن بين 15600 جنيه إلي 17300 جنيه .

وأشار السيد إلي أن سعر العلف بادي 23% سجل 17350 جنيها للطن ، وعلف ونامي بروتين 21% سجل 17250 ، وعلف ناهي بروتين 19% سجل 17200 جنيه ، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 15650 جنيها.

وأفاد السيد أن سعر العلف البياض تراوح من 15400 جنيه إلى 15900 جنيه -تسليم ارض المصنع-وعلف بياض بروتين 16% سجل 14450 جنيه، وعلف بياض بروتين 18% سجل 14550 جنيها.

وأوضح السيد أن الأسعار الحالية للأعلاف أو مدخلاتها غير مسبوقة علي الإطلاق، مضيفا أن السعر المناسب للطن هو 12500 جنيه.

وأشار السيد إلي أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية ، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أنها لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة .

وكشف السيد أن الساعات الماضية شهدت صعودا في الأسعار في سعر العلف النهائي والخامات أيضا.

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 9800 جنيه وبذور الصويا المحلية 20 ألف جنيه.