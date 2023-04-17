ارتفاع الردة.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 17-4-2023

واصلت أسعار أعلاف الدواجن تحركها اليوم الأثنين 17-4-2023 وارتفعت الردة بقيمة 200جنيها للطن و إستقرت أسعار باقي الخامات المستوردة التي تعد المواد الأولية للانتاج العلف وتراوح سعر طن العلف المخصص لتسمين الدواجن بين 27500 جنيها و 26700جنيها في ظل استمرار ارتفاع اسعار الاعلاف والخامات العلفية.

وأوضح عدد من التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة برازيلي وارجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 19200جنيها وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني سجلت 18800جنيها،والروماني 18800جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 20200جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

واضاف التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 40000جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 42000 جنيها للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 18000 جنيها والردة 11300جنيه للطن .

وقال التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيها و 47300جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 10900 جنيها ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه .

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية سجلت 34000جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 13000جنيها وكسر الصويا 20000 جنيها للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 19400 جنيها والذرة البيضاء المحلية 19450.

أسعار الأعلاف في الأسواق

وقال التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأوضح التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 34000جنيه طن .

ومن جانبه أشار عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 500 جنيها مؤخرا.

أسعار أعلاف الدواجن

وذكر السيد أنه برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضيةحيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلي 28700 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة و بحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وونوه السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 19400جنيها و بذور الصويا المحلية40000جنيه،التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائيه.