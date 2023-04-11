ارتفاع الردة.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء11-4-2023

صعدت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الثلاثاء 11-4-2023 بقيمة 200 جنيه لطن الردة بينما استقرت أسعار الذرة الصفراء المستوردة وهما من المواد الأولية، كما تراوح سعر الطن المخصص للتسمين بين 26700 جنيه و 28000 جنيه في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية.

وقال عدد من التجار إن سعر الذرة الصفراء المستوردة – وهي المادة الخام للعلف – 19200 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

وأوضح التجار أن سعر الذرة الأوكراني سجل 18200 جنيه، والروماني 18100 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 19800 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف اليوم

وكشف التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44 %” 40000 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 41000 جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف جنيه بارتفاع 1000 جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 18000 جنيه والردة 11100جنيه للطن.

وقال التجار إن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه و47300 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 10900 جنيه ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

وذكر التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية سجل 45000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 8500 جنيه وكسر الصويا 10500 جنيه للطن بروتين 20% .

وأوضح التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأكد التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 45000 جنيه طن .

أسعار الأعلاف اليوم

ومن جانبه، أوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 500 جنيه.

وأكد السيد تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلي 28700 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة و بحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأضاف السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 17000 جنيها و بذور الصويا المحلية 36500 جنيه، التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائيه.