ارتفاع الذهب وعيار ٢١ يسجل 652 جنيها للجرام

عمرسالم شهدت أسعار الذهب بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء ارتفاعا بنحو 2 جنيه للجرام على خلفية ارتفاع أسعار الاوقية بنحو 5 دولار. وقال الدكتور وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع بنحو ٢ جنيهات ليسجل 652 جنيها للجرام مقابل 650 جنيها أمس. وأوضح أن سعر عيا

عمرسالم

شهدت أسعار الذهب بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء ارتفاعا بنحو 2 جنيه للجرام على خلفية ارتفاع أسعار الاوقية بنحو 5 دولار.

وقال الدكتور وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع بنحو ٢ جنيهات ليسجل 652 جنيها للجرام مقابل 650 جنيها أمس.

وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 559جنيها للجرام.

كما ارتفع عيار 24 سجل اليوم 745 جنيها للجرام مقابل 743جنيه أمس فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5210 جنيها بدلاً من 5200 أمس، وسجلت الأوقية 1339دولارات، بدلاً من 1334 دولارًا أمس، وفق رئيس شعبة الذهب.