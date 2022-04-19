عاودت أسعار خامات الأعلاف الارتفاع اليوم الثلاثاء 19-4-2022 و سجل طن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي صعودا بقيمة 350 جنيها مسجلا 8100 جنيها-صب أرضه- ،سعر الذرة الروماني 7700جنيها بزيادة 300 جنيها والذرة الأوكراني 7600 جنيها بارتفاع 250 جنيها.

وأكد تجارأن أسعار كسب الصويا المحلي بروتين ارتفع 46 % زيادة بقيمة 200جنيها مسجلا 12000جنيهاحيث تدخل الذرة والصويا في تصنيع الاعلاف النهائية .

وأضافوا أن سعر طن الصويا المحلية بروتين 44 % ارتفاعا بقيمة 200 جنيها مرة أخري ،مسجلا 11600جنيها ، و صويا فول فات مستوردة سجل 15900 جنيها بدلا من 16000 ، وصويا فول فات بذرة محلي 14500جنيها.

وكشف التجار أن سعر صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة سجل الطن 15300جنيها بدلا من 15000جنيها، وصويا هاي فات 43 % بذرة محلي 13500جنيها .

وأشار التجار أن سعر كسب عباد المستورد سجل 8800جنيها ، -معبأ أرضه – وسجل دي ج دي جي DDGs الامريكي 9400 جنيها، كما ارتفع سعر طن الردة المحلية بنحو 100جنيها مسجلا 5300 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المستورد 18900جنيها، والجيلوتين المحلي 18600جنيها ، والجلوتوفيد المحلي 7000 جنيها.

وذكر التجار أن سعر الاعلاف الجاهزة مستقرة وسجل طن علف البادي 10400جنيها ، وعلف نامي 10250جنيها، وعلف ناهي 10200جنيها وعلف بادي نامي 10000جنيها .

وأكد التجار أن سعر طن علف بياض بروتين 14٪سجل 8650جنيها ،وبياض 16% سجل 8850جنيها، وبياض18 % سجل 9050 جنيها.