ارتفاع الذرة المستوردة 300 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف اليوم السبت 29-7-2023

قفزت أسعار الأعلاف والخامات اليوم السبت 29- 7-2023 وتراوح الطن بين 21400 و22000 جنيه لبادي التسمين للدواجن وعلف الماشية 16700 جنيه و18500 جنيه وأعلاف البط 18800 جنيه وعلف الأرانب 16000 جنيه وأعلاف البيض 18500 جنيه وأعلاف الرومي 20550 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأفاد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف -15000 جنيه بدلا من 14700 جنيه بزيادة 300 جنيه وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وذكر التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 13500 جنيه بدلا من 13200 جنيه للطن والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15700 بدلا من 15400 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44%” 28 ألف جنيه ونصف للأنواع المحلية ، وبروتين 46% سجل 29000 جنيه ونصف للمحلي وسجل طن كسب العباد نحو 16000 ألف للمستورد والجلوتوفيد 9850 جنيها والردة 9100 جنيه.

وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه للمحلي ومستخلص بذرة القطن ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

ونوه التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

وألمح التجار إلى أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 20000 جنيه و22000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم.

وأشار السيد إلى أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.