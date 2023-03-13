ارتفاع الذرة المستوردة 1000 جنيه للطن.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 13-3-2023

قفزت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 13-3-2023 وسجلت أسعار الذرة الصفراء الأرجنتينية أو البرازيلية – المادة الخام للعلف -صعودا بنحو 1000 مسجلة 19000جنيها للطن وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أفاد التجار أن سعر الذرة الأوكراني 18700 جنيه، والروماني 18600جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 18600جنيه للطن دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار أعلاف الدواجن

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا بروتين 44% سجل 31000 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 32000 جنيه للمستورد، والجلوتوفيد 14300 جنيه والردة 9500 جنيه للطن وقشر فول الصويا 9200 جنيه ورجيع الأرز 10800 جنيه للطن ومخلفات الصويا 10800 جنيه ومستخلص كتان 36% سجل 25500 جنيه.

وأكد التجار أن مستخلص عباد الشمس المحلي سجل 14500 جنيها، مستخلص بذرة القطن بروتين 24%سجل 18 ألف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 45500 جنيه للمستورد و45300 للطن المحلي بارتفاع 1500 جنيها، والردة المحلية 9600 جنيه، وكسب العباد 18000جنيه، والردة دي دي جي الأمريكية 17000 جنيه للطن وكسب الكتان 26500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأوضح التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 38000 جنيه للطن.

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات ارتفعت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر عالميا، رغم تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 22000 جنيه إلى 23000 جنيه حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

أسعار الأعلاف

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي بقيمة 200 جنيها.

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 15000 جنيه وبذور الصويا المحلية 35000 جنيه، التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.