ارتفاع الذرة المستوردة.. أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 3-3-2023

واصلت أسعار الأعلاف ارتفاعها اليوم الجمعة 3-3-2023 وسجلت أسعار الذرة الصفراء الأرجنتينية أو البرازيلية – المادة الخام للعلف -صعودا بنحو 200 مسجلة 15700 جنيها للطن وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أوضح التجار أن سعر الذرة الأوكراني 15300 جنيها ،والروماني 15100جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 16300جنيه للطن دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف

وذكر التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 27000 جنيها للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 28000 جنيها للمستورد ،والجلوتوفيد 13000 والردة 9700 جنيها للطن وقشر فول الصويا 9200 جنيها ورجيع الارز 10800 جنيها للطن ومخلفات الصويا 10800 جنيها ومستخلص كتان 36% سجل 25500 جنيها .

وألمح التجار إلي أن مستخلص عباد الشمس المحلي سجل 14500 جنيها ،مستخلص بذرة القطن بروتين 24%سجل 18ألف جنية .

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 44000 جنيه للمستورد و43700 للطن المحلي ،والردة المحلية 9700 جنيها،وكسب العباد 18000جنيه،والردة دي دي جي الأمريكية 17000جنيه للطن وكسب الكتان 26500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التباين خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية و دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأكد التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 38000 ألف جنيه طن .

أسعار أعلاف الدواجن

وبدوره أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات ارتفعت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر عالميا،برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ،حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 21600 جنيه إلي 22000 جنيه حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأكد السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي والخامات أيضا .

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 15000 جنيها و بذور الصويا المحلية35000 جنيه،التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائيه.