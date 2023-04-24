ارتفاع الذرة المستوردة.. أسعار الأعلاف اليوم الاثنين 24-4-2023

تباينت أسعار الأعلاف اليوم الاثنين 24-4-2023 فيما يخص أصناف التسمين، مع ارتفاع أسعار الخامات المستوردة التي تعدّ المواد الأولية لإنتاج العلف، وتراوح سعر طن العلف المخصص لتسمين الدواجن بين 26700 جنيه، و27300 جنيه، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية.

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 19300 جنيه، بزيادة 100 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن، بينما يسجل سعر طن علف البياض 24300 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني سجل 18600 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 20400 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

وأضاف التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 40000 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%” سجل 42000 جنيه للمحلي والمستورد، وسجل طن كسب العباد “بروتين 36%” نحو 28 ألف جنيه، والجلوتوفيد المحلي سجل 18000 جنيه، والردة 11300 جنيه للطن.

وأفاد التجار بأن سعر طن الجيلوتين المستورد “بروتين 60%” سجل 47500 جنيه، و47300 جنيه للأنواع المحلية، والردة المحلية 10900 جنيه، ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه، وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف

ونوه التجار بأن سعر طن بذور الصويا المحلية 34000 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 13000 جنيه، وكسر الصويا 20000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 19400 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 19450 جنيهًا.

وذكر التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، إلى الصعود، خلال الفترة الماضية، بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية، ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية، خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأوضح التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق، بينما سجلت الأصناف المحلية 34000 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه أوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 500 جنيه مؤخرًا.

وأشار إلى أنه رغم تحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن، اليوم، بين 27300 جنيه إلى 30200 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة وبحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأكد السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

يُذكر أن الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، صرحت بأن وزارة الزراعة طبّقت الزراعة التعاقدية على الذرة، الموسم الحالي، لأول مرة، حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 19400 جنيه، و بذور الصويا المحلية 40000 جنيه،التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.