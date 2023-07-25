ارتفاع الذرة.. أسعار الأعلاف والخامات اليوم الثلاثاء 25-7-2023

ارتفعت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الثلاثاء 25- 7-2023 وتراوح الطن بين 20000 إلى 22100 جنيه لبادي التسمين للدواجن وعلف الماشية 17000 جنيه إلى 18000 جنيه وعلف البط 18800 جنيه وأعلاف الأرانب 16000 جنيه وعلف الدواجن المخصص لإنتاج البيض 18200 جنيه وبادي رومي 20550 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 13700 جنيه بزيادة 500 جنيه وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وكشف التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 12200 جنيه للطن والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14400 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأفاد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” 28 ألف جنيه للأنواع المحلية ، وبروتين 46% سجل 29000 جنيه للمحلي بزيادة 500 جنيه وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 19 ألف للمستورد والجلوتوفيد 9850 جنيها والردة 9200 جنيه بتراجع 600 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأفاد التجارأن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

وقال التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 27500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيها والذرة البيضاء المحلية 12800.

وأوضح التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 20000 جنيه و22000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم .

وأكد السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأفاد السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها .