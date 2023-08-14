ارتفاع الذرة.. أسعار الأعلاف والخامات اليوم الإثنين 14-8-2023

صعدت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الإثنين 14- 8-2023 وتراوح الطن بين 19500 و20500 جنيه لبادي التسمين للدواجن وعلف المواشي 13000 جنيه إلى 14000 جنيه وعلف البط 17000 جنيه لنسبة بروتين 17% وأعلاف الأرانب 13000 جنيه وعلف دواجن إنتاج البيض 17000 جنيه وأعلاف الرومي 25000 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 13200 بدلا من 12800 جنيه وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف

وألمح التجار إلي أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 11600 بدلاً من 11000 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13900 بدلاً من 13500 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وكشف التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 26500 جنيه للأنواع المحلية ، وبروتين 46% سجل 27500 بدلا من 28000 جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 9850 جنيها والردة 8800 جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 48500 جنيه للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

وأكد التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف اليوم

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 19000 جنيه إلى 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

وأكد السيد أن تفاوت أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وكشف السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة.