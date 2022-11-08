ارتفاع الذرة.. أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 8-11-2022

شهدت أسعار الأعلاف ارتفاعا اليوم الثلاثاء 8 -11-2022 ، وسجل طن الذرة المستوردة زيادة بنحو 100 جنيه ، والصويا المستوردة فول فات 23900 جنيه للطن ، طن الصويا هاي فات بذرة مستوردة بروتين 43% نحو 22600 جنيه جنيه للطن ، وتعد الصويا والذرة أبرز مكونين لأعلاف الدواجن .

وأضاف التجار أن الجيلوتين المستورد 31200 جنيه ، بينما سجل الجيلوتين المحلي 31100 جنيه للطن ، ويعد الجيلوتين والذرة من أبرز مكونات الأعلاف.

أسعار خامات الأعلاف

وكشف التجار أن الذرة المستوردة ، التي تعد أبرز خامات إنتاج العلف النهائي سجلت في أصناف ذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 10300 بدلا من 10200 جنيه مع استمرار صعود الأسعار عالميا ، التضخم المحلي وزيادة سعر صرف الدولار .

وأضاف التجار أن سعر الذرة الأوكراني / الروماني ، سجلت 9800 جنيه ، والذرة الفشار الأرجنتيني 11000 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر كسب الصويا بروتين 44% سجل 23500 جنيه ، وبروتين 46% سجل 24 ألف جنيه، والجلوتوفيد سجل 8100 جنيه وسجل طن الردة 7500 جنيه للطن بزيادة 200 جنيه وكسب العباد بروتين 36% سجل 10300 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

ولفت التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المحلي سجل 31100 جنيه، والجيلوتين المستورد 31200 جنيه والردة المحلية 7300 جنيه.

وأكد التجار أن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والجيلوتين والذرة بسبب تراجع الكميات التي تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية ، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية التي تتفاقم هذة الأيام.

وأوضح التجار أن هناك اختفاء لكسب العباد من الأسواق خلال الفترة الماضية وقبل أن يعاود الظهور مسجلا 10300 جنيه ، بينما سجل طن الردة المحلية 7500 جنيه للطن بدلا من 7300 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأعلاف تواصل التماسك خلال الساعات الماضية، كما تشهد مستويات غير مسبوقة ، ليتراوح الطن بين 15650 جنيه إلي 17400 جنيه.

وأشار السيد إلي أن سعر العلف بادي 23% سجل 17400 جنيه للطن ، وعلف ونامي بروتين 21% سجل 17300، وعلف ناهي بروتين 19% سجل 17250 جنيها ، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 15650 جنيها.

وأكد السيد أن سعر العلف البياض تراوح من 15400 جنيه إلى 15900 جنيه – تسليم أرض المصنع- وعلف بياض بروتين 16% سجل 14450 جنيها، وعلف بياض بروتين 18% سجل 14550 جنيها.

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار السيد إلي أن الأسعار الحالية للأعلاف ومدخلاتها غير مسبوقة علي الإطلاق، مضيفا أن السعر المناسب للطن هو 12500 جنيه.

وألمح السيد إلي أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية ، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أنها لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة.

وكشف السيد أن الساعات الماضية شهدت صعودا في الأسعار في سعر العلف النهائي والخامات أيضا .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 9800 جنيه وبذور الصويا المحلية 20 ألف جنيه.