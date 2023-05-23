ارتفاع الذرة .. أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 23-5-2023

ارتفعت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الثلاثاء 23-5 -2023 وتراوح طن الاعلاف الداجني بين 24200إلى 25900 جنيها وعلف الماشية 17000 جنيه للطن وأعلاف البط 25500 جنيها وأعلاف دواجن البيض 25000 للطن طبقا لعدد من التجار .

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 14800 جنيها بدلا من 14500 وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن بزيادة 300 جنيها .

أسعار الأعلاف اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر الذرة الأوكراني سجلت 13200بدلا من 12000 جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15500 بدلا من 15200 جنيهادون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأشار التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل36500 جنيها للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 37500 بدلا من 38000 للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف والجلوتوفيد المحلي سجل12700 والردة 10500 جنيها.

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 49500 جنيه للمستورد 49200 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 11500 جنيها علي الاكثر ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 13500جنيها وكسر الصويا 20000 جنيها للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 16700 جنيها والذرة البيضاء المحلية 16800.

أضاف التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وكشف التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن علي الاقل .

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

ومن جانبه أوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 25000 و 25800 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وانخفض سعر طن العلف بواقع 300جنيها خلال الأسبوع الماضي .

وأكد السيد تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

نوه السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .