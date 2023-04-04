ارتفاع الذرة.. أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 4-4-2023

ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 4-4-2023 بقيمة 300 جنيه لطن الذرة المستوردة، بينما تراوح سعر الطن المخصص للتسمين بين 24600 جنيه و26500 جنيه وعلف البياض 24000 جنيه بارتفاع 400 جنيه.

وأضاف عدد من التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة – وهي المادة الخام للعلف – 19500 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

وأشار التجار إلى أن سعر الذرة الأوكراني سجل 18500 جنيه، والروماني 18100 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 20100 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44%” 35000 جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46% سجل 36000 جنيه للمحلي بارتفاع 500 جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 17500 جنيها والردة 10700 جنيه للطن .

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47000 جنيه و46 ألف و800 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 10500 جنيه ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المحلية سجلت 36500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 8500 جنيه وكسر الصويا 10500 جنيه للطن بروتين 20% .

أسعار الأعلاف في الأسواق

وأوضح التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وذكر التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 36500 جنيه طن .

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 400 جنيه.

أسعار الأعلاف في مصر

وأوضح السيد أنه برغم تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضيةحيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلي 27000 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة و بحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

ونوه السيد بأن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والاغنام وغيرها.

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت بأن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية على الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 16000 جنيه وبذور الصويا المحلية 36500 جنيه،التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.