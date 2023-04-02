ارتفاع الذرة.. أسعار الأعلاف اليوم الأحد 2-4-2023

قفزت أسعار الأعلاف اليوم الأحد 2-4-2023 بقيمة 700 جنيه لطن الذرة المستوردة بينما تراوح سعر الطن المخصص للتسمين بين 24600 جنيه و26500 جنيه وعلف البياض 24000 جنيه بزيادة 400 جنيه.

وأوضح عدد من التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة – وهي المادة الخام للعلف – 18700 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

,ألمح التجار إلي أن سعر الذرة الأوكراني سجل 17900 جنيه، والروماني 17900 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 19200 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف اليوم

وألمح التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” 34000 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 35000 جنيه للمحلي والجلوتوفيد المحلي سجل 17500 جنيه والردة 10500 جنيه للطن.

وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47000 جنيه و46 ألفا و800 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 10500 جنيه ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية سجلت 36500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 8500 جنيه وكسر الصويا 10500 جنيه للطن بروتين 20% .

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

وذكر التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وكشف التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 36500 ألف جنيه للطن .

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه ألمح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 400 جنيه.

وأوضح السيد أنه برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلى 27000 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة وبحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وقال السيد إن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت بأن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية على الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 16000 جنيه وبذور الصويا المحلية 36500 جنيه، التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.