ارتفاع الذرة.. أسعار الأعلاف اليوم الأحد 23-7-2023

ارتفعت أسعار الأعلاف والخامات العلفية اليوم الأحد 23- 7-2023 وتراوح الطن بين 20200 إلى 20500 جنيه لبادي التسمين للدواجن وعلف الماشية 13800 جنيه إلى 14700 جنيه وأعلاف البط 16500 جنيه وعلف الأرانب 14000 جنيه وأعلاف الدواجن المخصص لإنتاج البيض 16500 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 13200 جنيها بدلا من 12700 جنيها وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأفاد التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 11200 جنيه للطن والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14000 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وقال التجار إن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” 27000 للأنواع المحلية، وبروتين 46 % سجل 28000 جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 19 ألف للمستورد والجلوتوفيد 9850 جنيها والردة 9800 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق

ونوه التجار بأن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه للمحلي ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه.

وكشف التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 27500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

وكشف التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 20000 جنيه و20500 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم.

وأوضح السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأفاد السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.