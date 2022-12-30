ارتفاع الذرة... أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة 30-12-2022

قفزت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة 30-12-2022 بقيمة 600 جنيه لطن الذرة الأرجنتيني أو البرازيلي- المادة الخام للعلف- ليسجل 12000 جنيه للطن بدلًا من 10000 جنيه، في ظل ارتفاع أسعار الذرة في البورصات العالمية في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني أو الروماني سجل 11500 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 14300 جنيه للطن، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

ونوه التجار بأن سعر كسب الصويا بروتين 44 % سجل 23 ألف جنيه، وبروتين 46 % سجل 25 ألف جنيه، والجلوتوفيد 10300 جنيه للطن، والردة المحلية 8000 جنيه للطن.

وذكر التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد 44 ألف جنيه، والجيلوتين المحلي سجل 43 ألف جنيه، والردة المحلية 9800 جنيه، وكسب العباد 20500 جنيه، والردة دي دي جي الأمريكية 18500 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف

وقال التجار إن ارتفاع خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد بسبب تراجع الكميات التي تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميًّا، ومحليًّا أيضًا، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذه الأيام.

ونوه التجار باختفاء كسب العباد من الأسواق اليوم، بينما سجل طن الردة المحلية 9800 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذرة ارتفعت بنحو 1000 جنيه للطن، خلال الساعات القليلة الماضية، كما تشهد مستويات غير مسبوقة رغم الانخفاض، ليتراوح الطن بين 21 ألف جنيه إلى 21500 ألف جنيه حسب الجودة واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وقال السيد إن الساعات الماضية شهدت ارتفاعًا في الأسعار في سعر العلف النهائي والخامات أيضًا.

يُذكر أن الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، صرحت بأن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية على الذرة الموسم الحالي لأول مرة، حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 10800 جنيه، وبذور الصويا المحلية 28 ألف جنيه التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.