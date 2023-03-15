ارتفاع الذرة.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 15-3-2023

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 15-3-2023 وسجلت أسعار الذرة ارتفاعا بقيمة 300 جنيها وسجلت الذرة الصفراء الأرجنتينية / البرازيلية – المادة الخام للعلف – 19300 جنيها بدلا من19000جنيها للطن وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أضاف التجار أن سعر الذرة الأوكراني 19000 جنيها،والروماني 18900جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 20000جنيه للطن دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار أعلاف الدواجن

وأضاف التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 33000جنيها للأنواع المحلية بزيادة قدرها2000 جنيها و بروتين 46 % سجل 34000 جنيها للمستورد ،والجلوتوفيد 14300جنيهاوالردة 10000جنيها للطن وقشر فول الصويا 9200 جنيها ورجيع الارز 10800 جنيها للطن ومخلفات الصويا 10800 جنيها ومستخلص كتان 36% سجل 25500 جنيها .

وأفاد التجار أن مستخلص عباد الشمس المحلي سجل 14500 جنيها ،مستخلص بذرة القطن بروتين 24%سجل 18ألف جنية .

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 45500 جنيه للمستورد و45300 للطن المحلي ،والردة المحلية 9600جنيها،وكسب العباد 18000جنيه،والردة دي دي جي الأمريكية 17000جنيه للطن وكسب الكتان 26500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلي أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأوضح التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 38000 ألف جنيه طن .

و من جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات ارتفعت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر عالميا،برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ،حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلي 24200 جنيه حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

أسعار الأعلاف

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي بقيمة 600 جنيها .

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 18000 جنيها و بذور الصويا المحلية35000 جنيه،التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائيه.