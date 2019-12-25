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ارتفاع الديون غير المنتظمة الى 3.5% من إجمالى قروض أكبر 10 بنوك

ثبات العائد على الأصول وحقوق الملكية
أحمد الدسوقي 5:13 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 19 5:13 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 19

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ارتفعت إجمالى الديون غير المنتظمة لدى أكبر 10 بنوك محلية فى القطاع المصرفى إلى 3.5 % بنهاية خلال الربع الثالث من العام الحالى سبتمبر 2019 ، بينما سجلت 4.5 % على مستوى القطاع المصرفى ككل ، وفقا لتقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزى الأربعاء


ولا تمثل الزيادة فى القروض غير المنتظمة أى مشكلة نظراً لتغطيتها بمخصصات تعادل 100% من قيمتها على مستوى أكبر 10 بنوك و نحو 79.4% على مستوى القطاع ككل.

وإرتفعت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر من 16.9 % بنهاية الربع الثانى ، إلى 18.1% بنهاية الربع الثالث من 2019 ، بينما نمت الرافعة المالية من 6.2% بنهاية الربع الثانى إلى 6.8% بنهاية الربع الثالث.

استقرار العائد على الأصول وحقوق الملكية


ولم يتغير العائد على مستوى الاصول بنهاية الربع الثالث عن الربع الثانى حيث استقر عند 1.3 % ، كما استقر العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 18.4 %.


وعلى مستوى السيولة بالعملة المحلية ، ذكر “المركزى” أن السيولة بالعملة المحلية إرتفعت إلى 43.7% بنهاية الربع الثانى إلى 49.4% بنهاية الربع الثالث ، مشيرا الى ان السيولة بالعملة الأجنبية زادت إلى 74.8% بنهاية الربع الثالث ، مقابل 67.7 بنهاية الربع الثانى.

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بقلم أحمد الدسوقي

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