ارتفاع الدولار 5 قروش في ختام التعاملات

ارتفع سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم، بنحو 5 قروش ليسجل 24.35 سعراً للبيع، و 24.25 للشراء، وذلك في بنك المشرق في ختام التعاملات، بعد دقائق قليلة من رفع بنك أبوظبي الإسلامي سعر الدولار 5 قروش عن ما سجله أمس، ليبلغ 24.20 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار 24.25 جنيه للبيع و 24.15 جنيه للشراء في بنوك عدة على رأسها، بنك كريدي أجريكول، بلوم، ميد بنك، قناة السويس، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، قطر الوطني.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي، الخميس الماضي27 أكتوبر، اتباع سياسة سعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار، لتحدد قيمته بناء علي قوي العرض والطلب في السوق، وكذلك رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس (2%).