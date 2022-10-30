ارتفاع «الدولار» يقفز بأسعار «أوبل كروس لاند» بنحو 30 ألف جنيه

أخطرت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «أوبل» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين- اليوم- بزيادة أسعار سيارات أوبل كروس لاند موديل 2023 بقيمة بلغت 30 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

أسعار أوبل كروس لاند 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Elegance 520 550 H/L 550 580 القيمة بالأف جنيه

ويأتى ذلك بعد إعلان البنك المركزي، الخميس الماضى، عن تحرير العملة المحلية، مقابل العملات الأجنبية.

وشهدت أسعار العملة الأمريكية “الدولار” ارتفاعات لتتجاوز حاجز 24 جنيهًا.

مواصفات أوبل كروس لاند 2023

وينتمى طراز «أوبل كروس لاند» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يولد قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات أوبل كروس لاند 2023

زودت سيارات أوبل كروس لاند – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع الكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

تقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومن أبرزها «مثبت سرعة، النظام الذكى لركن السيارة، وحاسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وحساسات ضوء، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، وسبويلر خلفى، ومكيف هواء “مانيوال”، ومرايات جانبية كهربائية، وجنوط رياضية 16 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 6 مكبرات صوتية- راديو- بلوتوث- مدخل USB، وشاشة وسائط 7 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وغيرها».

زودت طرازات أوبل كروس لاند – الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجود بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «فتحة سقف بانوراما، وحساسات ضبط أمامية، ومكييف هواء أتوماتيك، وفرش جلد، وخاصية التحكم كهربائيًّا فى المقاعد الأمامية، وشاشة بيانات 3.5 بوصة، واكصدام أمامي وخلفي، وجنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».