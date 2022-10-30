ارتفاع الدولار والفائدة البنكية يزيدان أوجاع «العقارات»

يشهد القطاع العقارى بالسوق المحلية مزيدا من التحديات، كان آخرها تبعات اتجاه الحكومة لتحرير سعر صرف العملة المحلية، وما تلاه من ارتفاع قياسى فى تكاليف البناء، وهو ما دفع بعض المطورين لوقف عمليات البيع لفترة محددة، لحين استكشاف وضع السوق وقراءة مستقبل تحرك العملات الأجنبية.

وقال المهندس أحمد الطيبى، رئيس مجلس إدارة شركة «ذا لاند ديفلوبرز» للتطوير العقاري، إن قرار البنك المركزى بالتعويم الحر هو أمر متوقع منذ فترة، مشيرا إلى أن السعر الذى وصله الدولار مقابل الجنيه المصرى هو السعر السوقى فى الوقت الحالي.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – هذه الخطوة يترتب عليها وبشكل متوقع زيادة فى أسعار أغلب مواد البناء، وهو ما سيكون له تأثير بالطبع على أسعار التكلفة للمشروعات العقارية.

وطالب الحكومة بمراقبة الأسعار خلال الفترة الحالية وبما يضمن عدم عرض المنتجات المطلوبة بأسعار خيالية، لضمان الحفاظ على هذا القطاع الحيوي.

نصائح بوقف المبيعات لحين اتضاح الصورة ومطالب للدولة بتثبي

وناشد الحكومة بتثبيت سعر الأراضى وعدم إدخال أى زيادات خلال المرحلة الحالية.

وأكد «الطيبى» أن المشروعات العقارية التى تنفذها الشركات لا يمكن أن تتوقف بأى حال خاصة وأن الأمر مرتبط بعملية العرض والطلب، وطالما أن هناك زيادة سكانية فإن الطلب على العقار لن يتوقف.

وأشار إلى أنه من المنطقى أن تشهد الوحدات المطروحة ارتفاعا فى الأسعار يتماشى مع حجم الارتفاع فى تكاليف الإنشاء وحتى تتمكن الشركات من الايفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وتحافظ على بقائها فى السوق، مضيفا لا يمكن أن توقف الشركات العقارية مشروعاتها فى الوقت الحالى لكن عليها أن تعمل وبشكل جيد على دراسة أى مشروع قبل التحرك فيه.

وطالب «الطيبى» بوجود تسهيلات لشركات التطوير العقارى فى ظل ما تشهده السوق من حالة غير مستقرة ومن المتوقع أن تستمر لفترة مقبلة.

من جانبه، قال جاسر بهجت الرئيس التنفيذى لشركة «مدار» للتطوير العقارى إن وجود أى أحاديث من قبل العاملين بالسوق بخصوص توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد تسجيل الدولار سعر يفوق الـ 22.5 جنيه، ما هى إلا تكهنات لا تستند لأساس صحيح.

ونصح المطورين العقاريين بالانتظار لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، لمعرفة تبعات تأثير قرار البنك المركزى اليوم على أوضاع السوق العقارية، وكذلك عمليات البيع والإنشاء بالقطاع.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن الشركات بالفعل كانت تستورد مواردها الخام من الخارج عند سعر دولار يعادل 22.5 جنيه بعد الحصول عليه من السوق السوداء، وبالتالى فإن قرار المركزى بالتعويم الكامل للعملة المحلية لا يشكل حاليا أى تغييرات فى عملية الاستيراد.

وقال إنه من الأفضل وقف عمليات البيع لمدة أيام مع تسريع وتيرة الإنشاءات للمشروعات غير المكتملة.

وأفاد بأن المطورين العقاريين الذين باعوا مشروعاتهم بالكامل خلال السنوات الماضية ولم يبدأوا الإنشاء، سيكون وضعهم أصعب خلال الفترة المقبلة، ليس فقط نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، ولكن أيضا بسبب تفاقم مجموعة من الأزمات والمشكلات الاقتصادية المحلية والعالمية، بجانب الأسلوب الطبيعى الخاطئ المتبع من قبل بعض المطورين.

ونصح «بهجت» المطورين العقاريين التحلى بالهدوء وعدم اتخاذ أى قرارات حاليا لحين تفهم مجريات الأمور خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن البنك المركزى نهاية الأسبوع الماضى فى تقرير السياسة النقدية أن سعر صرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى سيتم تحديده وفقا لقوى العرض والطلب فى إطار سعر صرف مرن. ووفقا لموقع البنك المركزي، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة %46 منذ بداية العام الحالى وحتى الخميس الماضي، وذلك على 4 مراحل خلال 2022، كان أولها فى الثانى من يناير، ثم 21 مارس، و3 أغسطس، وأخيرا يوم 27 أكتوبر