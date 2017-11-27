ارتفاع الدولار وأعلى سعر للشراء يسجل 17.70 جنيه

هبة حامد: رفعت أغلب البنوك سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل أعلى سعر شراء 17.70 جنيها في بنك عودة. في بنوك أبو ظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، والمشرق، والمصري الخليجي استقر سعر الدولار عند 17.66 جنيهًا للشراء، و17.77 جنيها للبيع. فيما رفع البنك التجاري الدولي سعر الدول

هبة حامد:

رفعت أغلب البنوك سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل أعلى سعر شراء 17.70 جنيها في بنك عودة.

في بنوك أبو ظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، والمشرق، والمصري الخليجي استقر سعر الدولار عند 17.66 جنيهًا للشراء، و17.77 جنيها للبيع.

فيما رفع البنك التجاري الدولي سعر الدولار قرشين ليسجل 17.64 للشراء، و 17.74 للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي ارتفع سعر الدولار ليسجل 17.64 للشراء و 17.74 للبيع بزيادة قرش.

بينما ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري قرشان ليسجل 17.63 للشراء، و17.73 للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك HSBC ليسجل 17.65 للشراء، و17.75 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 17.62 للشراء، و 17.72 للبيع، فيما استقر الدولار في بنك مصر ليسجل 17.63 للشراء، و17.73 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية ارتفع سعر الدولار ليسجل 17.63 للشراء، و 17.73 للبيع بزيادة قرش، واستقر بنك الأهلي الكويتي “بيريوس” عند سعر الدولار ليسجل 17.65 جنيهًا للشراء، و 17.75 للبيع، فيما خفض بنك كريدي أجريكول سعر الدولار قرشا ليسجل 17.65 للشراء، و 17.75 للبيع.